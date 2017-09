Ravage op A65 na ongeluk, auto raakt vangail en verkeersbord

VUGHT - Een automobilist uit Haaren zorgde in de nacht van zaterdag op zondag voor een ravage op de A65 bij Vught. Zijn auto raakte rond halfvijf door nog onbekende oorzaak van de weg en raakte de vangrail.

Dit gebeurde net voor het spoorwegviaduct ter hoogte van de Rembrandtlaan in Vught. Daarna kwam de auto aan de andere kant van de weg tegen een verkeersbord tot stilstand.



Gedronken

De bestuurder, een man uit Haaren, is nagekeken door ambulancepersoneel maar hij was niet gewond. Hij had wel gedronken. Hij is aangehouden en naar het politiebureau in Den Bosch gebracht.



Van de auto was na het ongeluk weinig over. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.



Rijstrook dicht

Vanwege de ravage werd een rijstrook afgesloten. De schade aan de vangrail en het verkeersbord worden op een later moment hersteld.