Auto uitgebrand na botsing, omstanders bevrijden zwaargewonde man

EINDHOVEN - Een auto is zondagochtend uitgebrand na een botsing op de Eindhovenseweg in Eindhoven. In die auto zat een man. Hij raakte zwaargewond en werd door omstanders uit zijn auto gehaald.

In de andere auto zat een vrouw. Ook zij is door omstanders uit haar auto gehaald en naar een ziekenhuis gebracht.



Weg dicht

De weg is afgesloten. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.