Kind in auto bij drugsdealend trio, politie schakelt instanties in

ETTEN-LEUR - Twee mannen en een vrouw zijn zaterdagmiddag aangehouden omdat zij drugs zouden dealen vanuit een auto in de Trompetlaan in Etten-Leur. De politie werd hierover getipt.

De vrouw, een 36-jarige Sprundelse, had softdrugs en een flesje GHB bij zich. In de auto werd ook een mes ontdekt.



Alarmpistool

Terwijl de politie wachtte op assistentie lukte het een van de inzittenden een alarmpistool langs de stoeprand te verstoppen, maar dit werd werd ontdekt. Omdat niet duidelijk werd van wie dit wapen was, werden ook de twee mannen - een 27-jarige Roosendaler en Nispen en een 41-jarige man uit Terneuzen - aangehouden.



In de auto zat ook een minderjarig kind. De politie vond dit geen gezonde situatie. Daarom is hiervan melding gemaakt bij de instanties.