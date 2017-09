Gezinnen doen mee aan Family Run om af te vallen: 'Ben er nu eigenlijk wel klaar mee'

TILBURG - Vijf gezinnen uit Tilburg maakten zondag hun debuut in een hardloopwedstrijd. In het kader van het project Tilburg for fit & fun (Toff) deden ze mee aan de Family Run van de Tilburg Ten Miles.

Bianca van der Heijden liep met zoon Noël de Family Run. "Noël heeft altijd flink gesport. Hij zat op judo, op hoog niveau. Maar toen hij stopte, begon je dat toch te merken. Ik heb zelf altijd al problemen gehad met mijn gewicht. Daarom willen we graag wat meer bewegen en gezonder leven."



Noël vond het leuk om de 1,6 kilometer samen met zijn moeder te rennen. "We hebben de hele zomer getraind en dat was heel leuk." Overigens had hij lang niet altijd zin om te trainen, met het warme weer lag hij ook wel eens graag in het zwembad.



Joyce Beerendonk wilde samen met zoon Paty overtollige kilo's kwijt. Samen trainden ze veel om de Family Run te kunnen lopen. Paty weet nog niet of hij dit wil blijven doen. "Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik denk dat ik er na deze run mee stop."Paty liep de 1,6 kilometer wel in een persoonlijk record, hij was binnen twaalf minuten over de finish. Volgens een begeleider had hij nog nooit zo snel gelopen.Esther Peters, van het Toff-project, is blij met de deelname van de gezinnen. "Er doen meerdere gezinnen mee aan de Family Run voor Toff. Dit is een project voor mensen met overgewicht om fitter en gezonder te worden."