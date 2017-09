Vreemdelingen lopen weg uit vrachtwagen, politie houdt ze aan

LAGE ZWALUWE - Negen vreemdelingen zijn zondagochtend gearresteerd op een parkeerplaats in Zevenbergen en op het station in Lage Zwaluwe.

De vreemdelingen zaten verscholen in een vrachtwagen die geparkeerd stond bij benzinestation Streepland aan de A16. Ze knipten het zeil los op het moment dat de vrachtwagen stilstond, kropen uit de wagen en liepen weg. De vrachtwagenchauffeur zag het gebeuren en belde de politie.



De politie kon na een buurtonderzoek negen vreemdelingen aanhouden: vijf mannen en een vrouw op het station in Lage Zwaluwe, drie mannen op het parkeerterrein bij het benzinestation.



De identiteit van de vreemdelingen is nog niet bekend.