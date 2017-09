Senbere Teferi wint tien kilometer Tilburg Ten Miles in persoonlijk record

TILBURG - Senbere Teferi heeft de Tilburg Ten Miles gewonnen. De Ethiopische kwam zondagmiddag als eerste over de finish, ze liep een tijd van 30.38.

De 22-jarige Teferi was na afloop vooral blij met haar zege. "Ik ben blij. Heel blij. Dit is voor mij een persoonlijk record."Jip Vastenburg was de beste Nederlandse vrouw in Tilburg, ze liep 33.30. "Ik ben heel tevreden. Ik had 33.20 in mijn hoofd, dus dit is prima. Ik merk een stijgende lijn in mijn prestaties."De Eindhovense Kim Dillen kwam als tweede Nederlandse over de finish. "Ik heb alles gegeven in de laatste kilometer. Ben wel tevreden. Het was een zware wedstrijd."