Agenten willen opstootje sussen maar worden zelf geslagen en bijna gewurgd

CUIJK - Twee agenten zijn zaterdagnacht aangevallen en mishandeld toen ze iemand wilden helpen in Cuijk.

Rond drie uur werd de politie gewaarschuwd dat er een opstootje was op de Grotestraat. Toen twee agenten daar aankwamen, zagen ze hoe een man door vier mannen werd aangevallen. Het slachtoffer werd geduwd en aan zijn shirt getrokken.



Bevrijd

Agenten wilden het slachtoffer helpen. Op dat moment keerden de vier mannen zich tegen hen. Een agent kreeg een klap en de andere collega werd bijna gewurgd. Het duurde enige tijd voordat die zich wist te bevrijden.



Met behulp van toegesnelde agenten konden drie mannen worden gearresteerd. Het gaat om twee mannen van 53 en 23 uit Cuijk en een 21-jarige man uit Sint Agatha.



Slachtoffer gevlucht

De politie is op zoek naar de man die werd aangevallen. Hij ging er nadat hij bevrijd was vandoor. Ook zoekt de politie nog getuigen van de mishandeling.