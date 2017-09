Investeerder uit Indonesië laat oog vallen op NAC: 'Dit hoeft niet verkeerd te zijn'

BREDA - Toen het gerucht naar buiten kwam, werd door verschillende mensen de wenkbrauwen gefronst. Wat wil een Indonesische investeerder met NAC? De gemeente Breda, eigenaar van het stadion van de voetbalclub, is al een tijdje op zoek naar geïntesseerden die het onderkomen willen overnemen. Het International Sports Capital van Erick Thohir blijkt er een van. Hij zou zelfs het oog hebben laten vallen op de hele club. Wie is hij?

"Thohir is dé man in de sport in Indonesië", vertelt Indonesië-correspondent Michel Maas. "En ver daarbuiten tegenwoordig ook. Hij handelt in clubs, hij koopt clubs. Hij nam in 2013 een meerderheidsbelang in de Italiaanse voetbalclub Internazionale. Voor 250 miljoen euro heeft hij daar toen aandelen gekocht met twee partners. Zijn aandeel van 52 procent heeft hij daarna weer doorverkocht aan een Chinese goep, maar hij is wel voorzitter gebleven van Inter. Hij heeft zo belangrijke zeggenschap in de aan- en verkoop van spelers daar. Dat werk blijft hij doen."



Van Indonesië tot Amerika

Maar dat is lang niet het enige dat Thohir doet in de sportwereld. Hij is voorzitter van het Indonesisch olympisch comité, voorzitter van het basketbal in Indonesië, hij heeft een NBA-club gekocht - de Philadelphia 67'ers - en ook een Amerikaanse voetbalclub: DC United in Washington.



In Indonesië is Thohir betrokken bij voetbalclub Persib Bandung. "Dat is zo'n beetje de best georganiseerde club van Indonesië", vertelt Maas. "Bandung heeft inmiddels een nieuw stadion en heeft nieuwe spelers gekocht. Een van hen is de Nederlander Sergio van Dijk, die in Nederland onder meer uitkwam voor Helmond Sport. Hij is hier een ster. Maar ze hebben ook Ghanees international Michael Essien gehaald. Hij kwam jarenlang uit in de Engelse Premier League, bij Chelsea. Ze zijn bezig het voetbal hier op te krikken."



'Hij bemoeit zich echt met het voetbal'

Thohir heeft geld genoeg, volgens Maas. "Hij heeft een heel groot mediaconcern in Indonesië: een aantal kranten en tv-stations en die draaien erg goed. Dit levert hem zoveel op dat hij zijn sporthobby kan uitoefenen. Zo ziet hij het zelf."



Hij neemt zijn 'hobby' echter wel serieus. "Hij heeft bij Inter duidelijk gemaakt dat hij niet zomaar wat leuks koopt omdat hij veel geld heeft. Hij bemoeit zich echt met het voetbal. Hij heeft ook heel veel belangstelling voor wat er allemaal gebeurt bij zo'n club."



In Indonesië wordt opgekeken naar Thohir. Volgens Maas is hij een autoriteit, onder meer vanwege het kopen van een grote club als Internazionale.



'Dit moet iets persoonlijks zijn'

Volgens Maas zijn ze bij Internazionale erg blij met Thohir. "Ze drongen er bij hem op aan voorzitter te blijven, ook nu hij de aandelen niet meer bezit."



Inter is een zeer grote club met veel uitstraling. Grote vraag is hoe Thohir bij NAC is uitgekomen. "Dat moet iets persoonlijks zijn geweest", denkt Maas. "Er zijn geen berichten waarom hij zijn oog op NAC liet vallen. Waarschijnlijk heeft hij ineens gedacht: laat ik ook in Nederland iets gaan doen en ziet hij bij NAC zijn kans schoon. Als hij daar met zijn geld komt en in de club wil investeren, denk ik dat dit voor NAC niet verkeerd hoeft te zijn."