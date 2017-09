Het grootste bloemencorso ter wereld is begonnen in Zundert [KIJK LIVE MEE]

ZUNDERT - Het grootste bloemencorso ter wereld is begonnen. Twintig buurtschappen uit Zundert en Schijf hebben de afgelopen maanden alles op alles gezet om zo creatief mogelijk uit de hoek te komen en iedereen te verrassen.

Tot op het allerlaatste moment zijn de dahlia's nog op de wagens getikt. Maar zondagmorgen moest het toch echt helemaal af zijn en zijn de wagens naar hun startplaats gereden. Zojuist is het corso begonnen.Misschien wel honderdduizend mensen uit binnen- en buitenland zijn naar Zundert gekomen om het corso met eigen ogen te zien. Eerder werd bekend dat de gemeente zichtbare en onzichtbare maatregelen heeft genomen om de veiligheid van al deze mensen te garanderen. Zo worden er op de toegangswegen in Zundert roadblocks neergezet.Wie niet naar Zundert kan gaan, kan ook op televisie terecht. Het corso wordt traditiegetrouw live op Omroep Brabant uitgezonden. De uitzending is om 13.45 uur begonnen.