Rodgers Kwemoi snelt naar zege op Tilburg Ten Miles, tweede beste tijd ooit

TILBURG - Rodgers Kwemoi heeft de Tilburg Ten Miles op zijn naam geschreven. De Keniaan was de snelste op de tien mijl, hij liep de tweede beste tijd ooit in Tilburg. Abdi Nageeye was als nummer zes de beste Nederlander.

"Ik wil terugkomen om het record in Tilburg te breken", zei Kwemoi na afloop van zijn gewonnen race. "Ik ben erg blij met de tijd. De omstandigheden waren best goed, ik kon nog versnellen op het einde."Nageeye had hele stijve benen na zijn wedstrijd. "En ik dacht dat ik derde was. Ik dacht het echt, helaas vierde. Ik werd tijdens de wedstrijd steeds beter. Ik ben zo blij. Ik had zoveel pijn, maar voel me nu zo happy."De van oorsprong Somalische atleet verbeterde zijn eigen Nederlands record. In 2015 liep hij tijdens de Tilburg Ten miles een tijd van 46.40, zondag liep hij 46,26.