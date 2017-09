Met tachtig kilometer per uur crossen op een... grasmaaier [FOTO'S]

WESTERBEEK - Met tachtig kilometer per uur op een grasmaaier. Menigeen zal denken dat je gek bent, maar voor Desiree Rutters uit Sprang-Capelle is dat gesneden koek. Ze deed zondag mee aan een grasmaaierrace in Westerbeek als onderdeel van het Nederlands Kampioenschap.

Rutters doet al enkele jaren mee. Sterker nog: ze werd de afgelopen twee jaar kampioen. En ook dit jaar staat ze er goed voor, met nu nog één wedstrijd te gaan op 24 september in Lottum. "Het lijkt niet op thuis het gras maaien, hoor. De machine is een beetje aangepast."

Foto: Remco de Ruijter



Snelheid

Zo is de versnellingsbak opgevoerd waardoor de snelheid flink omhoog kan. Op rechte stukken kan de grasmaaier van Rutters een maximale snelheid van tachtig kilometer per uur halen. "Maar dat gebeurt zelden, meestal moet je weer remmen omdat er een bocht aan komt."



Een race kan er volgens haar heftig aan toe gaan. "Afhankelijk van de grond waar je op rijdt natuurlijk, maar soms word je aardig heen en weer geschud." Foto: Remco de Ruijter