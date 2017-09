'Boeren zijn zelf verantwoordelijk voor inkrimpen veestapel', zegt oud-staatssecretaris

DEN HAAG - Oud-staatssecretaris Martijn van Dam geeft boeren zelf de schuld van het gedwongen inkrimpen van de veestapel. "Ze zijn veel te hard gegroeid nadat het melkquotum is afgeschaft", zegt de bewindsman in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1.

Van Dam nam vorige week afscheid van zijn ministerie om te beginnen als lid van de raad van bestuur van de NPO. In een afscheidsinterview zegt Van Dam dat boeren wisten dat ze de fosfaatnormen zouden overschrijden, als ze ineens enorm groeiden. Daarom moest het aantal koeien naar beneden en was er ruzie met de melkveehouders.



Te hard gegroeid

"Boeren hebben verkeerde beslissingen genomen. Ze zijn veel te hard gegroeid en vervolgens zeggen ze dat de overheid dit had moeten voorkomen. Maar boeren kenden de regels", aldus Van Dam bij Vroege Vogels.



Volgens de oud-staatssecretaris hadden sectororganisaties als de ZLTO en LTO ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hun leden niet over de grenzen zouden gaan. "Het feit dat de overheid dit moest oplossen laat zien dat de sector zelf zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen", aldus Van Dam