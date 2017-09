Buurtbewoners in Rijen binden zelf de strijd aan tegen hondenpoepoverlast

RIJEN - Strontziek worden ze ervan. Bewoners van de Nassaulaan in Rijen hebben een groenstrook voor de deur. Die wordt door veel hondeneigenaren steevast gebruikt als uitlaatroute. De poep laten ze in veel gevallen liggen. Voor de bewoners is de maat vol.

Tijd voor actie dacht een buurtbewoner die liever anoniem blijft. Hij of zij besloot zondagmorgen in alle vroegte aan alle bomen zakjes op te hangen waarmee de baasjes de poep moeten opruimen.



"Het is hoog tijd dat er iets aan gedaan wordt. Je kunt hier amper fatsoenlijk lopen vanwege de hondenpoep". zegt buurtbewoonster Wendy Zwart. Volgens haar buurvrouw Maureen Kil wil diegene die de zakjes opgehangen heeft niet in de publiciteit uit angst voor bedreigingen van de boosdoeners. En dus lijkt er inmiddels een kleine hondenpoepoorlog gaande aan de Nassaulaan.



Voor het oog van onze verslaggever laten de, alles aan hun laars lappende, baasjes zich niet zien. De keurige baasjes wel. Zij hebben dan ook niks te verbergen. Ze zijn het eens met de actie. "Opruimen van de poep is een kleine moeite maar een groot plezier. Ik sta vierkant achter de mensen hier in de straat", aldus een vrouw die haar hond uitlaat op het pleintje. "



De buurtbwoners vinden de poepoverlast eigenlijk een taak van de gemeente. Maar die laat het volgens hen steeds afweten. En dus blijven de zakjes blijven de komende tijd nog wel even hangen in de Nassaulaan. Want ze zijn het echt strontbeu.