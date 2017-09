Oranje zonder Zoet en Van Ginkel, maar mét Janssen tegen Bulgarije

AMSTERDAM - Dick Advocaat denkt heel anders over Jeroen Zoet en Marco van Ginkel dan PSV-trainer Phillip Cocu. De bondscoach heeft ook voor zijn tweede wedstrijd sinds zijn terugkeer bij Oranje, zondagavond in de Amsterdam Arena tegen Bulgarije, geen plaats in de basisopstelling ingeruimd voor het tweetal. Vincent Janssen staat wel weer aan de aftrap.

Bij de Eindhovense club zijn Zoet en Van Ginkel misschien wel de enige spelers over wie bij wijze van spreken zelden twijfels bestaan. Maar in het Nederlands elftal gelden dus andere wetten.



Janssen weer in de basis

Afgelopen donderdag, in de met 4-0 verloren uitwedstrijd tegen Frankrijk, zakte Nederland op alle fronten door het ijs. Ook Vincent Janssen uit Oss kon geen potten breken. Desondanks behoudt de spits, die bij de Engelse topclub Tottenham Hotspur vooral op de bank zit, zijn basisplaats. Voormalig PSV'er Davy Pröpper heeft recordinternational Wesley Sneijder voor het WK-kwalificatieduel met Bulgarije uit de basis verdrongen.



Bulgarije verleende Oranje donderdagavond een goede dienst door Zweden met 3-2 te verslaan. Bij winst van de Scandinaviërs had het Nederlands elftal deelname aan het WK in Rusland zo goed als helemaal kunnen vergeten. Anderzijds was de winst van Bulgarije ook voor de Oost-Europese ploeg juist een laatste strohalm om plaatsing af te dwingen.