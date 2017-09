Buurtschap Schijf winnaar Bloemencorso Zundert 2017

ZUNDERT - Buurtschap Schijf is met 'Op handen gedragen' de winnaar geworden van het Bloemencorso 2017 in Zundert. De wagen werd met de 'Jubel van Zundert' voor de hoofdtribune stilgezet. Hét teken dat de wagen gewonnen heeft.

'Op handen gedragen' stelt een vorst voor die op handen gedragen wordt door Zundert. Het buurtschap zette maar liefst driehonderd figuranten in, een record aantal. De wagen werd al snel door velen genoemd als favoriet.



LEES OOK: 300 figuranten, zoveel waren er nog nooit nodig voor één corsowagen in Zundert



Buurtschap Schijf is de enige deelnemer aan het corso die niet uit Zundert zelf komt. Vroeger hoorde Schijf wel bij Zundert. Ze doen gelukkig nog wel steeds mee aan het bloemencorso. Vorig jaar behaalde buurtschap Schijf een derde plaats in het corso.



Het bloemencorso in Zundert was dit jaar erg succesvol. Tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland kwamen naar Zundert om naar de twintig praalwagens te kijken. Ook het weer deed goed mee. Het was een zonovergoten dag in West-Brabant.LEES OOK: Pracht en praal tijdens grootste bloemencorso ter wereld in Zundert