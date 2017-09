Van training in Kenia naar Tilburg Ten Miles, Kim Dillen tevreden na zware wedstrijd

TILBURG - Kim Dillen eindigde als twaalfde op de tien kilometer tijdens de Tilburg Ten Miles. Met die tijd werd ze de tweede beste Nederlandse vrouw. Een resultaat waar ze tevreden mee is in voorbereiding op de marathon van Berlijn.

"Ik ben in training voor de marathon van Berlijn", zegt Dillen. "Daarvoor ben ik drie weken in Kenia geweest. Ik ben net terug. De tien kilometer Ladies Run van de Tilburg Ten Miles is ter voorbereiding op Berlijn."



Een vast ritueel heeft Dillen op een wedstrijddag, ook in Tilburg. "Vanuit bed ga ik wakker worden door 25 minuten te joggen." Daarna begint de echte voorbereiding. "Startnummertje op, schoentjes klaarzetten, cafeïneshotje, inlopen. Spanning op spieren krijgen, een paar flinke sprintjes."Ze wil soepel aan de start verschijnen. Ondanks de ervaring is ze nog wel zenuwachtig voor de wedstrijd. "Zeker. Het is onzeker of het er echt uit gaat komen."Dillen kwam op het podium van de Nederlandse vrouwen. Vooraf hoopte ze sowieso op een podiumplaats en '33 laag'. Qua tijd lukte dat niet, ze kwam na 34.22 over de finish. "Ik heb alles gegeven in de laatste kilometer. Ik ben wel tevreden, het was een zware wedstrijd."