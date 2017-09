79-jarige man gewond bij beroving, politie houdt Eindhovenaar aan

EINDHOVEN - Een 79-jarige man is zaterdagavond rond acht uur op het Stationsplein in Eindhoven beroofd van zijn portemonnee. De man raakte bij de overval gewond. Later op de avond hield de politie een 35-jarige Eindhovenaar aan. Hij zit nog vast.

De bejaarde man stond bij een betaalautomaat op een parkeerplaats toen hij door een man werd aangesproken met de vraag ‘of hij hulp nodig had’. Vervolgens trok de verdachte de portemonnee uit de handen van man en sloeg hem tegen het hoofd.



Het slachtoffer viel op de grond en is vermoedelijk enige tijd buiten westen geweest. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen behandeld. De man liep onder meer een botbreuk op.



De politie zoekt nog getuigen van de overval.