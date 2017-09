Laatste lopers dolgelukkig over de finish bij Tilburg Ten Miles [VIDEO]

TILBURG - De professionele atleten hebben toptijden neergezet tijdens de Tilburg Ten Miles, maar achter hen werden ook topprestaties geleverd. Rond kwart over vier kwamen de laatste lopers over de finish, dolgelukkig. Verslaggever Twan Spierts ving de laatste lopers op.

Michelle kwam met moeite over de finish. "Ik ben ergens halverwege door mijn rug gegaan. Maar het is gelukt, we hebben het gehaald."



Niet veel later kwam Mona als allerlaatste over de streep. Moe en voldaan. "Ik ben zo gelukkig! Ik heb het gehaald", zei ze. Trots en vol ongeloof stond ze bij te komen net na de finishlijn. "Ik ben zo blij."