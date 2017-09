Roodharigen zetten Breda in vuur en vlam, laatste Redhead Days in Breda [FOTO'S]

BREDA - Breda kleurde zondag rood! Tienduizenden roodharigen uit alle delen van de wereld zetten de stad in vuur en vlam tijdens het vierdaagse festival Redhead Days. Vrijdag was de kick-off. Het is voor het laatst dat het kleurrijke evenement in Breda wordt gehouden, want de organisatie gaat op zoek naar een nieuwe locatie, wie weet zelfs in het buitenland.

Voor velen was het niet de eerste keer dat ze een ode brachten aan hun haarkleur tijdens het unieke evenement. Sinds 2007 wordt Redhead Days in Breda gehouden, en velen keren ieder jaar terug. Ze prijzen de goede sfeer, de gezelligheid en de vriendschappen die ze sluiten met andere roodharigen. Het evenement trok vorig jaar 40.000 redheads uit tachtig landen.



"Toen ik hier voor het eerst kwam, was het een droom die uitkwam", vertelt Amy die helemaal vanuit New York is overgevlogen. "Je voelt je hier meteen thuis, met al deze gelijkgestemden." Ze wandelt samen met Jonas uit Duitsland door het Valkenbergpark, op weg naar de fotoshoot. Ze kennen elkaar pas sinds gisteren, maar een klik 'is er zeker'.Liefde vinden tussen duizenden roodharigen, het kan. Dat bewijzen Sean en Megan uit Engeland. Ze wonen drie uur van elkaar vandaan en ontmoetten elkaar tijdens de vorige editie van het festival. Het was 'love at first sight'. Dit jaar zijn ze samen naar Breda gereisd. "We love the vibes", aldus het rossige stel.Hoogtepunt van het evenement is de jaarlijkse fotoshoot. Duizenden roodharigen verzamelden zich zondagmiddag op de Stationsstraat en lieten zich zwaaiend en lachend vereeuwigen. Festivaldirecteur Bart Rouwenhorst klimt zelf in de hoogwerker om de foto's vanuit de hoogte te maken."Waar de eerstevolgende Redhead Days wordt gehouden, dat weten we nog niet", zegt Maurice Haaij van de organisatie. "We slaan onze vleugels uit en gaan komend jaar op zoek naar een plek met tenminste dertien leuke kroegen in de buurt en een geschikt terrein voor de festivalcamping. Dat kan in Nederland zijn, maar misschien ook wel in het buitenland."Vanwege de grondige voorbereidingen is er volgend jaar geen Redhead Days. In 2019 keert het festival weer terug.