Man uit Heeze rijdt met zitmaaier de sloot in en raakt gewond

HEEZE - Een 49-jarige man uit Heeze is zondagavond in de Rulselaan in zijn woonplaats met een zitmaaier de sloot in gereden. De man is daarbij onder de zitmaaier terechtgekomen.

Het slachtoffer is door de hulpdiensten bevrijd uit zijn benarde positie. Daarna is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend.



Het is niet duidelijk waardoor de man de controle over de zitmaaier is verloren.