Vader Michael van Gerwen wint Dutch Darts Masters

MAASTRICHT - Michael van Gerwen is weer een trofee rijker. De wereldkampioen darts schreef zondagavond de Dutch Darts Masters (DDM) in Maastricht op zijn naam. De gigant uit Gemonde won in de finale van de Engelsman Steve Beaton: 6-1.

Het was zijn vierde eindzege op rij in de Limburgse hoofdstad.



Van Gerwen was de enige niet-Brit bij de laatste vier. Zelf rekende hij af met Michael Smith (6-2). Bully Boy, de bijnaam van deze Brit, had nog wel verrassend een 2-0 voorsprong genomen. Beaton was een maatje te groot voor de Schot Peter 'Snakebite' Wright (6-4).‘Mighty Mike’ was zondag ook de enige Brabander in het deelnemersveld dat aan de tweede toernooidag begon. Benito van der Pas uit Tilburg en Bredanaar Jelle Klaassen sneuvelden zaterdag al Voor Van Gerwen was de DDM overigens het eerste toernooi sinds zijn ouderschapsverlof. Hij werd begin deze maand voor de eerste keer vader , van een dochter (Zoë).