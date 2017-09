Jeffrey Herlings pakt weer zege in Amerika

JACKSONVILLE - Jeffrey Herlings voelt zich goed thuis in Amerika. Een week na zijn imponerende wedstrijd in Indiana was de motorcoureur uit Elsendorp succesvol in Jacksonville. Hier werd zondagavond (Nederlandse tijd) één van de laatste WK-races van dit seizoen verreden.

In de eerste manche van deze MXGP-wedstrijd was alleen de Amerikaan Eli Tomac sneller dan Herlings. Glenn Coldenhoff uit Heesch, Herlings’ ploeggenoot bij KTM, werd zevende.



Revanche op Tomac

De tweede heat was van begin tot eind een spannend gevecht. Herlings nam na een heroïsch gevecht revanche op Tomac. In Indiana troefde Herlings hem ook al af.