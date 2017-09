Brabantse Ad en Henny checken in bij hotel Romantiek op zoek naar een nieuwe liefde

EINDHOVEN - Bij het Zwitserse Hotel Romantiek staat de komende weken het woord liefde in hoofdletters op de voorgevel geschreven.

In het hotel zijn 24 zestigplussers, 12 mannen en 12 vrouwen, neergestreken op zoek naar (een nieuwe) liefde. Ad en Hanny zorgen voor de Brabantse inbreng in het tv-programma.



Via allerlei opdrachten en spelletjes proberen Marlijn Weerdenburg en de mannen van Streetlab de deelnemers aan elkaar te koppelen. De eerste aflevering staat in het teken van de kennismaking. De deelnemers leren elkaar beter kennen in een stoeltjeslift onderweg naar de top van een berg of tijdens een racespelletje op de computer.

“Een beetje spannend? Ik kreeg bijna een hartverzakking toen ik mezelf zeg”, vertelt Hanny zondagavond na de eerste uitzending. Ze heeft de eerste aflevering in haar eentje thuis vanaf de bank gekeken. “Ik was nog niet veel in beeld, maar dat komt later nog wel”, vertelt ze lachend. “Ik vind het wel heel leuk hoe de presentatoren met de “oudjes” omgaan.”



In de uitzending van Wakker! vertelt Henny maandagochtend meer over de zoektocht naar de liefde en haar verblijf in hotel Romantiek.



De andere Brabantse deelnemer is Ad. Na het kennismakingsspelletje op de top van de berg weten we dat de 78-jarige Ad zestig jaar lang tambour-maître is geweest bij een drumband of muziekkorps. Waar Ad bij zijn vroegere hobby het liefst voorop liep, is hij op het gebied van contact maken wat terughoudender. “Ik zal niet snel zelf aanschuiven bij een groep vrouwen. Dat zit niet in me. Het zijn allemaal leuke vrouwen, wie weet zit er wel iemand tussen waarmee het klikt”, vertelt Ad in de eerste uitzending.Hotel Romantiek is de komende vijf zondagavonden te zien op NPO1. De afleveringen beginnen om 21.20 uur.