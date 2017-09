Boer Rik kreeg eerst een compliment van de staatssecretaris, maar nu een trap na

DIESSEN - "Niet netjes voor iemand die er zelf een potje van heeft gemaakt", zegt melkveehouder Rik Lagendijk uit Diessen. Hij is niet blij met de uitspraak van staatssecretaris Van Dam dat boeren zelf schuldig zijn aan het noodgedwongen inkrimpen van de veestapel.

Vorig jaar kreeg Lagendijk nog de staatssecretaris op bezoek, vergezeld door een delegatie EU-ministers. Die waren erg enthousiast over de grotere stal, waar koeien extra ruimte krijgen.



Nu is de toon van de bewindsman totaal anders. In een afscheidsinterview in het radioprogramma Vroege Vogels zei Martijn van Dam zondag dat boeren zelf schuldig zijn aan het plotseling inkrimpen van de veestapel. "Boeren hebben de verkeerde beslissing genomen", zegt hij. "Ze zijn veel te hard gegroeid."



Die groei kwam er nadat het Europese melkquotum in 2015 werd afgeschaft. Meer koeien betekent: meer mest. Door de snelle groei ging Nederland door het Europese fosfaatplafond.



'Geen regie'

Maar volgens melkveehouder Rik Lagendijk zijn de uitspraken onzin en nam de overheid zelf geen regie. Toen hij zijn nieuwe innovatieve stal voor 250 koeien ging bouwen, werd er helemaal niet over een fosfaatplafond gesproken, zo zegt hij.



"Ook de banken, waar de boeren geld van leenden, spraken helemaal niet over een dreigend fosfaatplafond. Ik weet niet waar ik die informatie dan had moeten vinden."



Overleven dankzij melkprijs

Maar nu is het overleven voor Rik Lagendijk en zijn bedrijf. Veel boeren vrezen voor het einde van hun bedrijf door het nieuwe fosfaatrechtenstelsel. Als ze niet genoeg geld hebben om fosfaatrechten te kopen, moeten ze koeien van de hand doen.



"Iedereen moet inkrimpen. We draaien nu zonder de omzet die we hadden berekend, maar door de hoge melkprijs overleven we," zegt Lagendijk. "Die melkprijs moet zeker niet lager worden."