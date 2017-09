Corsowinnaars Schijf maken zich met een flinke kater op om opnieuw te shinen

ZUNDERT - Uitslapen is er niet bij voor de winnaars van het Zundertse bloemencorso. De vrijwilligers van buurtschap Schijf moesten vroeg uit de veren, want deze maandag moeten ze weer shinen op het veilingterrein in de plaats. "Dat is taai", zegt een van de ontwerpers, "en doet zeer."

Ze wonnen met hun wagen 'Een vorst op handen gedragen' en een recordaantal van 300 figuranten. En dat leidde tot blijdschap": 'Het ultieme wat je kan bereiken. Ik denk niet dat je je beter kan voelen dan op zo'n moment', zegt een van de ontwerpers.





'Op handen gedragen' stelt een vorst voor die op handen gedragen wordt door Zundert. De wagen werd al snel door velen genoemd als favoriet en won dus ook.