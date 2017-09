Vliegende Fakir zogenaamd op vakantie, hij krijgt een grote beurt

KAATSHEUVEL - De Vliegende Fakir gaat deze maandag dicht. Het sprookje uit de Efteling is toe aan groot onderhoud.

"Iedere vijf à zes jaar kijken we alles even na", zegt Femke van Es van de Efteling tegen Omroep Brabant. "Zo krijgt de Fakir nu een nieuw likje verf, alle 2000 tulpen worden met de hand vervangen en de vijver krijgt een opfrisbeurt."



Dat is een flinke klus die waarschijnlijk zo’n vier maanden gaat duren.



'Fakir op vakantie'

Voor de jongste bezoekertjes van de Efteling is het vooral belangrijk dat de magie tijdens zo’n renovatie niet verloren gaat. "Sprookjes zijn de ziel van de Efteling en daarom willen we natuurlijk niet laten zien dat hij een nieuw likje verf nodig heeft of wel een beetje smeerolie kan gebruiken", vertelt Femke van Es.



"Waarschijnlijk worden er hekken geplaatst met een tekst als: ‘de Fakir is op vakantie’. Dat hoort bij zo’n magisch sprookje als de Fakir."



Als nieuw

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Vliegende Fakir over een aantal maanden weer gloednieuw oogt. "Als het goed is, zien de meesten bezoekers geen verschil. Maar de kenner zal merken dat het er allemaal wat frisser, wat strakker en net wat mooier uit ziet."