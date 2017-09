Edwin maakt een doodsmak door draad over fietspad en wordt in het ziekenhuis opgenomen

TILBURG - Zaterdagavond moest voor Edwin Jansen een mooie avond bij de Tilburg Trappers worden. Maar toen de Tilburger via de Bredaseweg naar huis fietste en een gespannen draad over het hoofd zag, belandde hij met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.

"Pappa weet niet meer precies of hij over de kop is gevlogen of niet. Dat kan hij zich niet meer herinneren. Maar hij is heel hard onderuit gegaan", zegt dochter Amber Jansen tegen Omroep Brabant.



Amber is zich doodgeschrokken. "Als je hem zo ziet, dan komt het wel binnen. Het is allemaal heel heftig wat er is gebeurd. Het is nogal donker op de Bredaseweg en schijnbaar hadden ze daar een draad gespannen over het fietspad. Daar is hij met volle snelheid tegenaan gefietst."



Rust houden

Vrijwel direct werd Edwin Janssen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. "Hij heeft een gekneusde hand, blauwe plekken over zijn hele lijf en flink wat krassen in zijn gezicht", zegt Amber.



"Hij is nu weer thuis maar in het ziekenhuis zeiden ze dat hij rust moet houden. Hij is hard op zijn hoofd gevallen."



Bij de familie Jansen hopen ze nu vooral dat de daders worden gepakt. "Vanuit de ambulance hebben we al melding gedaan bij de politie. Ik wil het wel graag weten maar ik denk dat het moeilijk wordt. Er hangen op dat stuk geen camera’s en het is er 's avonds wel heel donker", zegt de dochter van Edwin.Voor de 'grappenmakers' die de draad hebben gespannen heeft Amber geen goed woord over. "Ik wil vooral kwijt dat het klootzakken zijn. Ze denken dat het een grapje is maar dit krijg je er dus van. Pappa komt er wel weer bovenop maar het had ook veel ernstiger kunnen aflopen."