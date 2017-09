Vrouw komt met arm in machine vast te zitten

SCHIJNDEL - Maandagochtend rond 10:45 is een vrouw met haar arm vast te komen zitten in een machine. Ze is gewond afgevoerd met een ambulance.

Voordat de vrouw naar het ziekenhuis kon worden gebracht, moest zij eerst worden bevrijd door de brandweer. Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekend. Het ongeval gebeurde bij Berco Car Carpets in Schijndel, een bedrijf dat automatten maakt.