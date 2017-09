Hardstyle kan wel in Veldhoven, maar Cult & Tumult moet het doen zónder 'eigen' B-Front

VELDHOVEN - Hardstyle evenementen zijn in Veldhoven wel toegestaan. En het is zeker niet zo dat ‘hun eigen’ dj Bob van der Palen, beter bekend als B-Front, niet welkom is voor een optreden in Veldhoven. Dit geeft een woordvoerder van de gemeente aan, nadat Veldhoven eerder besloot het optreden van onder meer B-Front op Cult & Tumult, een jaarlijks festival in Veldhoven, te verbieden.

"We hebben opnieuw de afweging gemaakt of de line-up, past binnen de vergunning. En we hebben geconcludeerd dat dat niet zo is", zegt de woordvoerder. "Het is een totale afweging geweest waarbij punten als veiligheid, bereikbaarheid en overlast voor de omgeving een rol hebben gespeeld."

Verder benadrukt ze dat het hier gaat om een optreden buiten. In een bebouwde omgeving. Dat in combinatie met een negatief advies van de politie heeft volgens haar de doorslag gegeven om geen toestemming te geven voor het optreden van onder meer B-Front.



"We begrijpen dat de teleurstelling groot is, maar in dit geval hebben we een moeilijke belangenafweging moeten maken tussen het plezier van de bezoekers en de overlast voor de omgeving."

Na het besluit heeft de gemeente een gesprek gehad met Van der Palen die zondag tegenover Omroep Brabant verklaarde ‘dat Veldhoven niet meer op hem hoefde te rekenen’. De plooien lijken in het gesprek dus niet gladgestreken. "Soms moeten plooien even plooien blijven voordat ze kunnen worden gladgestreken", zegt de woordvoerder hierover.

Nu: Tony Star en Matsoe Matsoe

De organisatie van het festival heeft de programmering voor de zaterdagavond van het festival inmiddels aangepast. In plaats van dj Bob van der Palen, de Belgische dj Mark with a K en Plug ’N Play treden nu onder meer Tony Star en Matsoe Matsoe, beiden bekend van Oh Oh Cherso, zaterdagavond 23 september op het hoofdpodium op.



De organisatie was zondag en ook maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.