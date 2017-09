Sam Oomen: 'Pats boem en het was over, het is kiezelhard'

TILBURG - Wielrenner Sam Oomen maakte grote indruk tijdens de Vuelta. De Tilburger kon met de beste renners mee en vestigde zijn naam. Maagproblemen gooiden echter roet in het eten. Oomen moest zaterdag ziek opgegeven. Inmiddels is hij terug in Brabant.

Op de vraag hoe het met hem gaat, heeft Oomen snel een antwoord klaar. "Ik ben er kapot van. Het relativeren begint wel, zo krijg ik veel opbeurende berichtjes. Dat helpt wel, maar om het helemaal te kunnen verwerken… ik denk dat ik daar nog wel even tijd voor nodig heb."



Voor het eerst in zijn loopbaan reed Oomen een grote ronde. Dat ging dus goed, totdat zijn maag vervelend begon te doen. "Ik ben na een slechte nacht gewoon gestart zaterdag. Na een kilometer of zestig ging het niet meer. Ik was uitgedroogd, dizzy. Toen heb ik zelf besloten af te stappen. De ploegleiding was daar blij mee. Ik zag er beroerd uit. Dit was het beste."



'Hartstikke shit'

Het was dan wel het verstandigste besluit, dat maakt het voor Oomen niet minder vervelend. "Je leeft wekenlang naar de Vuelta toe. Daar ben je helemaal mee bezig. En dan is het pats boem over en zit je thuis. Dat is kiezelhard. Eigenlijk moet je er niet te veel over nadenken, maar ik voel me hartstikke shit."



De problemen voor Oomen zijn vooral mentaal, want fysiek gaat het een stuk beter. "De slechtste momenten had ik zaterdag op de fiets. Het ging zondag al een stuk beter. Dat maakt het afstappen eigenlijk extra pijnlijk."



Kelderman

Wilco Kelderman, ploeggenoot van Oomen bij Team Sunweb, staat op plek vier in het algemeen klassement en heeft het erepodium in het vizier. "Ik had graag mijn steentje bijgedragen en Wilco geholpen. Toch denk ik dat hij sterk genoeg is om het karwei zelf af te maken. Aan zijn benen zal het niet liggen."



Voor Oomen is het seizoen nog niet afgelopen. Hij rijdt in het najaar onder meer de Ronde van Lombardije.