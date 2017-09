Studentes Summa College naaien VVD-Kamerlid in het pak

EINDHOVEN - Twee studentes van het Summa College hebben het kersverse Kamerlid Dennis Wiersma (VVD) aangekleed voor Prinsjesdag. .

Noah Strijbos (opleiding Junior Stylist) ontwierp het kostuum en Bo Broers (Specialist mode/maatkleding) zet het in elkaar. Deze maandag was de eerste passessie.



Even googelen

Noa kreeg de opdracht omdat ze vorig schooljaar bij een ontwerpwedstrijd Nederlands kampioen werd. "Ïk moest wel even googlen wie Dennis Wierstra is en waar de VVD voor staat", ekent Noah. Maar ze vindt het wel een eer.



Het pak wordt vandaag voor het eerst gepast, nog niet in de eigenlijke stof. De mouwen moeten nog wel wat langer, ziet Bo als Dennis het pak past. En ook de broek moet nog iets strakker.



Bijzondere voering

Het Fries/Utrechtse Kamerlid draagt het pak tijdens Prinsjesdag. Het is de eerste keer dat de VVD'er deze plechtigheid bijwoont. Bijzonder aan het jasje is een grote foto van de Gouden Koets aan de binnenkant van het grijze jasje.



Een heel extravagant pak gaat het niet worden. "Het moet wel passend zijn voor Prinsjesdag", zegt Dennis. "Nee, een hoedje ga ik niet erbij op zetten", lacht hij. "Dat laat ik aan mijn vrouw over, want die is er ook bij."



Dennis Wiersma is de tweede politicus die tijdens Prinsjesdag verschijnt in kleding die gemaakt is door studenten van het Summa College. Hij wil er het MBO op een positieve manier mee in het nieuws brengen. In 2015 maakte Daniëlle Nabuurs en Pien Luijnenburg een outfit voor minister Bussemaker.