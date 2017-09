Stadsreiniging is de frietzakken en de hamburgerdoosjes beu

TILBURG - Rond de McDonalds aan het Tilburgse Piusplein is het vaak zo’n zooitje op straat dat schoonmakers van de Tilburgse stadsreiniging aan de bel trekken bij Omroep Brabant. Anoniem doen ze hun verhaal omdat ze bang zijn voor eventuele consequenties."Iedere ochtend ligt het daar vol met zwerfa'fval van de McDonald's."

Dat afval waait overal heen. "En hoewel wij het niet op hoeven op te ruimen, doen we dat wel. Ik zou me als bedrijf kapot schamen als er zoveel troep van mij op straat zou liggen."



Restaurantmanager Maurice van der Sluijs van de MCDonalds aan het Tilburgse Piusplein schrikt van het verhaal. "Dat is heel vervelend en zwerfafval stoort ons ook enorm. We doen er alles aan om het zo goed mogelijk schoon te houden. We hebben zelfs iemand fulltime in dienst om het schoon te houden en ik onderhoud daarnaast ook nog contacten met de omgeving."



Rommel op straat gooien

Van der Sluijs had er geen idee van dat er nu geklaagd wordt over de rommel vanuit de stadsreiniging. "We hebben een goed contact en regelmatig vragen we ze ook binnen voor een kopje koffie.



"De rommel op straat", vertelt de restaurantmanager, "ontstaat vooral tijdens de stapavonden. We sluiten dan rond halfvijf in de ochtend en de laatste klanten nemen dan vaak hun bestelling mee naar buiten. Helaas zijn er dan mensen die hun rommel op straat gooien."



Het stoort ons enorm

Rond het pand van de Tilburgse Mac staan vier prullenbakken, dus het op straat gooien lijkt ook op gemakzucht van de late gasten. Annemiek Jonker van McDonald's Nederland benadrukt dat het opruimen van de rommel een gedeelde verantwoordelijkheid is.



"Het stoort ons ook enorm en het is erg vervelend, wij doen er echt alles aan om het schoon te houden." Maurice van der Sluijs geeft tot slot aan dat ze de komende tijd - en zeker rond de stapavonden - gaan proberen om de overlast van zwerfvuil aan te pakken.



In een schrijven aan het college van burgemeester en wethouders vraagt Lijst Smolders om actie te ondernemen tegen het afval van de McDonald's. Smolders schijft te zijn benaderd door werknemers van de stadsreiniging. "We zijn benaderd door mensen van het BAT die dit respectloos gedrag betreuren en willen dat er maatregelen worden genomen."