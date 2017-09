André mocht op de foto met Pamela Anderson (voor 45 euro) en z'n collega's zijn stikjaloers

OOSTERHOUT - Maar liefst 45 euro had André Lentz uit Oosterhout over voor een fotootje met zijn jeugdidool. Pamela Anderson was dit weekend in Amsterdam en André liet die kans niet aan zich voorbij gaan. De 52-jarige André is dolgelukkig en zijn collega's zijn stiekem stikjaloers.

Nee, er hangen geen Baywatch-posters boven z'n bed, ook vroeger niet toen André nog jonger was. Zo erg is het niet. "Maar ik ben wel altijd fan van haar geweest. Het is jeugdsentiment. Als je zo iemand kan ontmoeten is dat leuk, want normaal kan dat niet."



Uren wachten voor een paar seconden

Op Facebook zag hij dat Pamela Aderson aanwezig zou zijn bij strip- en filmbeurs Comic Con in Amsterdam. André kocht kaartjes voor zichzelf en voor zijn vrouw, waarmee hij extra vroeg de hal in kon. Dat bleek een beetje overdreven, want de fotoshoot met Pamela was 's middags. Maar na uren wachten was het dan zover: André mocht op de foto met zijn jeugdidool.



Even op de foto gaan is een duur grapje. Maar liefst 45 euro rekende de rondborstige actrice voor een kiekje. Het duurde maar een paar seconden, inclusief een ultrakort gesprekje. "I'm glad to meet you", zei André tegen Pamela. "Ze zei ook gewoon wat terug. En ik zei dat ik een geweldige dag had. Dat vond ze wel mooi, daarom zie je ook een big smile op de foto."



Jaloerse collega's

Andrés belevenissen op Comic Con werden opgetikt door De Volkskrant en dat artikel gaat, inclusief de bewuste foto, als een lopend vuurtje rond onder zijn vrienden en collega's. "Ik krijg behoorlijk veel reacties, ze vinden het hartstikke leuk."



En stiekem zijn z'n collega's een beetje jaloers op André. "Ze kunnen niet geloven dat ik echt met haar op de foto sta."