BMW crasht in plantsoen in Geldrop na achtervolging

GEDLROP - Twee mannen die op de vlucht waren voor de politie zijn zondagnacht met hun BMW tegen een geparkeerde auto gecrasht in Geldrop. Ook een tweede auto liep schade op. De mannen, beiden 21, namen na de crash de benen, maar de politie wist ze snel aan te houden.

De mannen gingen er rond twee uur vandoor toen agenten hen op het Bogardeind in Geldrop wilden controleren. Met een snelheid van honderd kilometer per uur, ook door de bebouwde kom, probeerden de twee in hun witte SUV aan de politie te ontkomen.

Op de Jan Cornelis de Rijpstraat vloog de wagen uit de bocht en crashte deze in een plantsoen tegen de geparkeerde auto. In de Willem Barentzstraat werden de twee uiteindelijk ingerekend.

Zwaar beschadigd

De zwaar beschadigde BMW is in beslag genomen en de twee verdachten zitten nog vast. Het gaat om twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats.