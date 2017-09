Drugsvaten gevonden bij Langenboom

LANGENBOOM - In Langenboom zijn maandagmiddag drie vaten gevonden met een chemische vloeistof. Volgens boswachters die de vaten vonden, zijn ze waarschijnlijk gedumpt door drugscriminelen. De vaten hebben volgens een ooggetuige gelekt, de politie spreekt dit tegen.

Politie en brandweer waren na de vondst snel ter plaatse. Ze hebben een klein gebied afgezet. Het verkeer wordt hier verder niet door gehinderd.



Opruimen

Er is een extern bedrijf ingehuurd om de vaten op te ruimen. Wat de chemische stof precies is, is niet bekend.