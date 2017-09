Veertigjarig huwelijksfeest op Canarische Eilanden eindigt in drama: woonboerderij Boekel verwoest

BOEKEL - Diny en Gerard Wassenberg vierden hun veertigjarig huwelijk op Lanzerote toen ze zondagavond op de buurt Whatsapp groep lazen dat hun huis in de fik stond. Het echtpaar was met hun dochters, aanhang en kleinkind op Lanzerote. Een van de dochters woonde met haar man en baby van acht maanden ook in de boerderij.

Volgens Arie Wassenberg, een broer van Gerard, is het een geluk bij een ongeluk dat de familie op vakantie was: "We moeten het maar positief proberen te bekijken". Maandagavond komt de familie vervroegd terug. Ze kunnen bij Arie en zijn gezin overnachten:"Ze hebben niets meer", zegt hij. Ondertussen is Arie ook al op zoek naar een andere woning voor de slachtoffers van de brand: "Ik heb er al drie gevonden".





Enorme belangstelling

Een beveiligingsbedrijf bewaakt de grotendeels afgebrande woningen in de boerderij. De publieke belangstelling is ook daags na de brand groot, zegt de beveiliger: "Als ik hier een kraampje met eten en drinken had gehad, dan had ik goede zaken gedaan". Veel fietsers stoppen even bij de boerderij om de schade met eigen ogen te zien.



De dieren bij de boerderij zijn maandagmorgen door familie opgehaald voor verzorging. Wat de oorzaak van de brand was, dat is nog onbekend. De beveiliging voorkomt dat nieuwsgierigen op het erf komen: "De muren staan op instorten, dus daar mag je van de brandweer niet te dichtbij komen". Bovendien wordt er bij afgebrande huizen vaak van alles gestolen, zo weet de beveiliger uit ervaring.