Vorig jaar deelnemer, nu kijkt Francis op tv naar Heel Holland Bakt: 'Het gevoel is meteen terug'

KAATSHEUVEL - Ze kan het nog als de dag van gisteren herinneren, dat Francis Kuijk uit Kaatsheuvel de eerste opdracht kreeg in het televisieprogramma Heel Holland Bakt. "Op zo'n moment schiet er door je heen: ik sta hier gewoon, zegt de finaliste van vorig jaar tegen Omroep Brabant.

Zondagavond begon het vijfde seizoen van het populaire programma, dat met 2,7 miljoen kijkers de beste start had tot dusver. Francis Kuijk was - uiteraard - een van die kijkers. "Ik krijg het gevoel van vorig jaar meteen weer terug als ik alleen al het startmuziekje hoor. En dan zie je de spanning op de gezichten van de deelnemers. Ja, het is nogal wat."



Vervelen

Volgens jurylid Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk is die spanning bij de deelnemers niet vreemd. "Ik weet wat het is om te bakken tijdens een wedstrijd. Het is zwaar. Je staat in een vreemde keuken, kent de oven nog niet, hebt camera's om je heen. En dan komen André van Duin en ik ook nog eens vervelen. Ik heb veel respect voor de deelnemers."



Het kost Van Beckhoven moeite om de deelnemers niet te helpen als het mis dreigt te gaan, vertelt hij verder in het programma Brabants Bont. "Ik mag niks doen natuurlijk, maar de mensen van het programma moeten met dan echt tegenhouden. Soms fluister ik een deelnemer nog wel toe: let even op de oven."



Nougat-werkstuk

Van Beckhoven zegt dat er leuke opdrachten gepland staan. "De kandidaten moeten nog een nougat-werkstuk maken. Een klassiek recept, wat nog maar weinig bakkers doen. Heel mooi. En heel pittig."