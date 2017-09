Opvang gevonden, maar asielzoekers kwamen niet: gemeenten willen 1 miljoen terug

EINDHOVEN - Brabantse gemeenten hebben in totaal bijna één miljoen euro uitgegeven aan opvang voor vluchtelingen die nooit kwamen. Ze zochten naar geschikte locaties voor asielzoekerscentra en organiseerden informatiebijeenkomsten. Maar doordat de asielinstroom vorig jaar daalde, was de opvang uiteindelijk niet nodig. En daarom willen ze geld terug van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In totaal claimen Brabantse gemeentes 960.000 euro van het rijk. De gemeente Oosterhout spant de kroon met ruim 240.000 euro aan gemaakte kosten.



Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deed daar in 2015 onder meer een verzoek om op zoek te gaan naar een opvang voor 50 tot 70 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Nadat een geschikte locatie was gevonden, liet het COA echter niets meer van zich horen. Waarom niet? De opvang was niet meer nodig.



Zelfs beveiligingcamera's hingen er al

En dat gold voor vele andere gemeentes in Brabant. Zo zocht Tilburg een locatie voor een nieuw azc, wat later niet nodig bleek. Kosten: bijna 60.000 euro. En Breda had het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden al beveiligd met verschillende camera’s. De asielzoekers konden er zo in, maar kwamen nooit.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft mede hierom vorig jaar besloten om de gemeentes te vragen wie er in aanmerking wil komen voor vergoeding van de kosten. Deze kosten zijn maandagmiddag verschenen op de website van de Rijksoverheid.



Niet alles vergoed

Dijkhoff heeft al aangegeven dat niet alle kosten ook daadwerkelijk vergoed gaan worden. Gemeentes kunnen aanspraak maken op een teruggave van het geld als de kosten gaan over publiekscommunicatie, kosten voor locatieonderzoek en een percentage van de personele kosten.

De volgende gemeentes vragen geld terug van het rijk: