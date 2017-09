Mathieu van der Poel laat wegseizoen links liggen met oog op Olympische Spelen 2020

EINDHOVEN - Mathieu van der Poel kiest voorlopig nog niet voor een carrière op de weg. Hij wil meedoen aan de Olympische Spelen van 2020, daarom richt hij zich na het komende veldritseizoen op het mountainbiken.

De 22-jarige Van der Poel wordt al enige tijd in verband gebracht met het rijden van het klassieke voorjaar op de weg, voorlopig maakt hij die stap nog niet. Hij wil zich als mountainbiker plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.



"Daarna ben ik 25 jaar en kan ik nog een serieuze carrière op de weg hebben", zegt de renner van Beobank-Corendon tegenover het Algemeen Dagblad.



Van der Poel probeerde zich eerder als mountainbiker te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2016, zonder succes. "Het was een aangename kennismaking met een zwaar onderschatte discipline van de wielersport. Een ervaring die ik meeneem voor de toekomst, want ik geef het mountainbiken niet op", zei hij in mei 2016 nadat bleek dat hij zich niet ging plaatsen voor het mondiale evenement in Rio de Janeiro.