Vrouw overleeft aanslag en leeft na een jaar nog steeds in angst, politie hoopt op getuigen

ROSMALEN - Een vrouw overleefde een jaar geleden een aanslag in Rosmalen. Ze raakte niet gewond, maar is sindsdien doodsbang. De politie is nog altijd op zoek naar de dader en deed in opsporingsprogramma Bureau Brabant een getuigenoproep.

De vrouw zat op donderdag september 2016 in haar huis aan de Groote Wielenlaan een tv-programma te kijken. Rond half twaalf klom een man over de schutting, vanuit de tuin schoot hij op de vrouw. De vrouw, die niet gewond raakte, zag de schutter wegrennen en over de poort klimmen.



De vrouw is doodsbang. Het is vooral de vraag wie het op haar leven voorzien heeft en waarom.



Dader en scooter

De dader zou een blanke man zijn van twintig tot dertig jaar, hij is tussen de 1,70 meter en 1,80 meter lang met een smal gezicht en lichtkleurige ogen. Op de dag van de aanslag droeg hij zwarte kleding en een zwarte pet of muts.



De aanslagpleger reed op een scooter. Een dag later werd een scooter gevonden op een paar honderd meter van de plaats van de aanslag. Een witte Piaggio Vespa werd gevonden vlakbij parkeerplaats op de Empelseweg. Naar verwachting is de scooter, gevonden zonder tankdop en buddyseat, gebruikt door de dader.



Getuigen

De politie wil weten wie het op de vrouw voorzien heeft en waarom. Ook wil de politie weten wie er in de dagen voor de aanslag op een witte Piaggio Vespa reed. Mensen die meer weten of iets hebben gezien, wordt daarom gevraagd dit te melden.