PreHistorisch Dorp in Eindhoven wordt filmset voor Vikingfilm: 'Te gek dat dit hier allemaal is'

EINDHOVEN - Het preHistorisch Dorp in Eindhoven wordt binnenkort omgebouwd tot filmset. De internationale Vikingfilm Redbad speelt in de vroege middeleeuwen. En dan is het dorp natuurlijk de perfecte locatie om te draaien.

Het preHistorisch Dorp wordt voor de film omgebouwd tot Dorestad. Dat was een belangrijke Nederlandse handelsplaats in de middeleeuwen. Hoofdpersoon Redbad woont in Dorestad wanneer die plaats wordt veroverd door de Franken. Na allerlei avonturen keert Redbad na jaren terug met de Vikingen om Dorestad terug te veroveren.



De acteurs die in de film gaan spelen werden maandag in Eindhoven aan de pers gepresenteerd. Ze zagen het preHistorisch Dorp voor het eerst en waren enthousiast over de locatie. Hoofdrolspeler Gijs Naber daarover:



Ook collega Lisa Smit is blij verrast met het preHistorisch Dorp als filmlocatie. "Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Het brengt me gelijk in die tijd en geeft echt kleur aan het script dat ik heb gelezen. Dit helpt echt om je fantasie te stimuleren en werkelijkheid te laten worden. Te gek dat dit hier allemaal is!"Regisseur van de film Redbad is Roel Reiné. Hij komt uit Eindhoven, maar kende het preHistorisch Dorp nog niet. "Ik heb hier gewoond tot ik twintig was. Dus ik wist wel dat hier een historische boerderij stond die ik voor de film wilde gebruiken. Maar toen ik hier kwam zag ik dat het een heel dorp was geworden. Ik was zo onder de indruk van hoe het er uitzag dat ik besloot een heel groot gedeelte hier te gaan filmen."Er zal in en rond het preHistorisch Dorp flink gevochten worden.De acteurs hebben zich de afgelopen maanden dan ook flink in het zweet gewerkt. Lisa Smit: "Ik heb paardrijles, ben aan het boogschieten en zwaardvechten. Fantastisch. Er is zelfs een stuntteam uit Zuid-Afrika hiernaartoe gekomen om met ons te zwaardvechten. Dat zijn pittige trainingen."Gijs Naber vult aan: "We gaan in de film minutenlang paardrijden en zwaardvechten. Daar hebben we een behoorlijke conditie voor nodig dus we zijn flink aan het trainen ja."De directeur van het preHistorisch Dorp is trots dat de film bij hen wordt opgenomen. Ward Rennen: "We zijn vereerd om aan zo'n grote film mee te mogen werken. Leuk dat deze film een Eindhovens tintje heeft. Wij hebben een mooie authentieke omgeving, maar om aan alle wensen van de regisseur te voldoen zullen er toch wel wat dingen verbouwd of weggehaald moeten worden." Dat gebeurt als het preHistorisch Dorp dicht is voor de winterstop. Bezoekers zullen er dus geen last van hebben.Volgende week beginnen de filmopnames in Denemarken. Vanaf half oktober is de filmploeg een maand lang in Eindhoven.