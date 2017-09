Politie met man en macht op zoek naar man die agenten ernstig bedreigt

VALKENSWAARD - De politie is in Valkenswaard een grote zoekactie begonnen om een man te vinden die de politie ernstig bedreigde. De politie neemt de bedreigingen hoog op. In het centrum van het dorp zijn agenten met kogelwerende vesten gezien, maar de politie wil niet bevestigen dat de man gewapend was.

De man was bij het politiebureau in Valkenswaard toen hij de bedreigingen uitte. Hij maakte zich daarna uit de voeten, maar agenten hebben hem nog niet gevonden.



De politie weet wie de man is en probeert met hem in contact te komen.