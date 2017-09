Matwé Middelkoop bereikt voor het eerst kwartfinale Grand Slam

NEW YORK - Matwé Middelkoop uit Breda heeft de kwartfinales bereikt in het dubbeltoernooi van de US Open. Samen met partner Robin Haase was hij in de achste finales te sterk voor het duo Steve Darcis en Dudi Sela. Middelkoop bereikte in zijn carrière nog niet eerder een kwartfinale van een Grand Slam.

Middelkoop en Haase waren in twee sets te sterk voor Darcis en Sela. Een goede tiebreak was genoeg om de eerste set te winnen. Op 2-2 in de tweede set pakten de Nederlanders een break en die voorsprong gaven ze niet meer uit handen. Het eerste matchpoint op 5-3 werd door het duo meteen benut.



Verrassing in eerste ronde

Voor Haase en Middelkoop is het grandslamtoernooi in New York het eerste toernooi samen dit jaar. In de eerste ronde versloeg het duo verrassend het als derde geplaatste duo Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut uit Frankrijk.



Middelkoop speelt dit jaar voor het eerst samen met Haase. De tennisser uit Breda speelde eerder 2,5 jaar samen met Wesley Koolhof. Het duo speelde in juli voor het laatst samen. Na de scheiding gaf Middelkoop aan dat hij met verschillende partners ging proberen te dubbelen, om voor de lange termijn de goede keuze te maken