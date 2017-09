Wie stak pizzeria Castello in brand? Politie zoekt inzittenden van lichtkleurige Citroën

NULAND - Van pizzeria Castello in Nuland is niets meer over. Op vrijdag 16 juli werd er brand gesticht, de politie is nog op zoek naar de dader of daders. In opsporingsprogramma Bureau Brabant doet de politie een getuigenoproep.

De brand aan het Prins Bernardplein in Nuland was ‘niet zomaar een brand’. De vlammen sloegen meters hoog de lucht in. Omliggende appartementen vatten ook vlam. De ravage was enorm. Van de pizzeria is niets meer over, net als van één van de bovenwoningen. Eén bewoner liep brandwonden op.



ZIE OOK: Pizzeria Castello door brand verwoest in Nuland, één gewonde



De politie neemt de zaak hoog op en is hard op zoek naar de dader of daders van de brandstichting.



Citroën

Op de bewakingsbeelden is een auto te zien. De politie is op zoek naar de bestuurder of mogelijke inzittenden van de auto. Het gaat om een lichtkleurige Citroën Xsara Picasso. Het kenteken had een oude combinatie van cijfers en letters. Ergens in het kenteken zat het getal 12.



Getuigen

De politie wil weten wie de brand heeft gesticht. Mensen die meer weten of iets hebben gezien, wordt daarom gevraagd dit te melden.