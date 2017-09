Deze mannen hebben eindelijk een vrouw binnengehaald: 'Een superchick'

EINDHOVEN - De roze loper ging uit, haar bureau werd flink versierd en ze mocht meteen mee met de barbecue. Directeur/eigenaar Paul Schrama van het bedrijf Edubookers uit Eindhoven kan zijn vreugde niet op: met Sharon Gosenshuis heeft hij eindelijk een vrouwelijke medewerker gevonden. "We hebben een superchick in huis."

In juli zette het bedrijf dat een soort Booking.com voor opleidingen is, de sociale media in. De boodschap: help mee met het zoeken naar een vrouwelijke collega. Want, zo vond het internetbedrijf, het team dat uit dertien mannen bestaat die elkaar via-via kennen, kon wel wat vrouwelijke energie gebruiken. "Je zal door ons op handen worden gedragen", beloofde Schrama. Maar de zoektocht zal vast een uitdaging worden, dacht hij.



Een uitdaging werd het alleen helemaal niet. De reacties na een artikel op deze website waren overweldigend en - belangrijker - Schrama ontving ruim tachtig concrete sollicitaties. De een was nog creatiever dan de ander. "We kregen roze pingpongballen, vrouwen die filmpjes hadden opgestuurd, iemand die een taart had gebakken, mensen die spontaan langskwamen. Ik was compleet verrast."Uiteindelijk viel de keuze op 'superchick' Sharon. Ze begon deze week. "Ze is 'one of the guys', maar toch vrouwelijk", zegt Schrama. Waarschijnlijk kan het bedrijf binnenkort weer een nieuwe vrouwelijke college verwelkomen. "Er komen vacatures aan en we kunnen natuurlijk putten uit al die fantastische sollicitanten."