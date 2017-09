Alex en Martina hopen op veel boekingen na uitzending Ik Vertrek: 'Eerste is al binnen'

TISZAFÜRED - Op je bek gaan voor heel Nederland of een gratis reclamestunt? Alex de Ruijter en Martina de Ruijter-Van Bijsterveldt uit Oosterhout namen de gok. Ze waren zaterdagavond te zien in het tv-programma Ik Vertrek. Te zien is hoe het koppel Brabant achterlaat en een natuurcamp-inn begint aan het Tiszameer in Hongarije. Een kampeerplek waar meditatie en biologische producten centraal staan. De uitzending leverde veel reacties op, positieve en negatieve.

Alex en Martina waren eigenlijk niet zo happig om mee te doen aan het tv-programma. Maar de gratis reclame voor hun natuurcamp-inn Tisza-To gaf de doorslag.



Alex: “Ik Vertrek is voor een deel gebaseerd op leedvermaak. Het publiek smult van tegenslagen. Het camerateam stuurde daar in het begin ook op aan, maar daar zijn we tegenin gegaan. We wilden een positief verhaal vertellen en dat is gelukt. De opnames hebben een jaar geduurd maar we zijn dik tevreden met het eindresultaat.” Dat blijkt, want na de uitzending van afgelopen weekeinde is de eerste boeking al binnen.



Alex en Martina hopen dat er snel meer bezoekers volgen. Liefst mensen die komen mediteren en biologische producten eten. “En anders richten we ons op gewone vakantiegangers”, zegt Alex.De voormalig rioolopzichter van de gemeente Breda heeft zelf twee keer tegen een burnout aan gezeten. “Dan probeer je allerlei dingen om ervanaf te komen. Zo heb ik ontdekt dat meditatie helpt. Martina is al langer bezig met natuurgeneeswijze en gezonde voeding, dus dat sluit mooi aan.”Over reacties op hun Facebookpagina heeft het tweetal niet te klagen. “Opvallend is wel dat de meeste positieve reacties van vreemden komen en minder van onze kennissen of familie. Misschien een kwestie van jaloezie of niet gunnen. Ach, azijnpissers heb je altijd, die laten gewoon we links liggen”, laat Alex vanuit Hongarije weten.Of ze nog ooit terugkeren naar Oosterhout? Alex sluit niets uit. “Ik zal niet altijd in Hongarije blijven. Misschien zitten we over vijf jaar wel op Bonaire, wie weet. Ik heb altijd gezegd dat ik tot mijn 55ste zou werken en daarna leuke dingen zou doen. Het is een droom die uitkomt. Ik kan het iedereen aanraden om zo’n stap te zetten. Leef je leven, leef met de dag.”

Bekijk hier de uitzending van Ik Vertrek, met Alex en Martina. Het stel uit Oosterhout is ook te volgen via Facebook.