Waar komen plotseling al die spinnen vandaan?

EINDHOVEN - Spinnen. Veel mensen gruwelen ervan, zeker nu. Want nu de zomer langzaam overgaat in de herfst, zie je de harige beestjes opeens overal. Zijn er nu echt meer spinnen of beelden we ons dat maar in?

In onze mailbox en op Instagram zien we opeens overal spinnenfoto's. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze kruisspin in Den Bosch? Mooi beestje, toch?





Deze lijkt op een wesp

Boswachter Wessel Pruissen fotografeerde deze wespspin, ook wel tijgerspin genoemd, in de tuin van een collega. "Vroeger kwam die spinnensoort alleen in Zuid-Europa voor, maar door het warmere klimaat is ie deze kant op gekomen", legt Pruissen uit.



"Hij ziet er enger uit dan ie is, want deze spin is niet gevaarlijk voor mensen." Maar op de vraag hoe het kan dat we nu meer spinnen (lijken te) zien heeft de boswachter geen antwoord. "In het bos kom ik ze het hele jaar door tegen."



Gelukkig heeft spinnenexpert Sjef van Overdijk van reptielenpark De Oliemeulen in Tilburg wél het antwoord op deze prangende vraag."September is bij uitstek een maand om spinnen te spotten, omdat dit de tijd van de liefde is. De mannetjesspinnen zijn net volwassen na een hele zomer lang allerlei vervelende insecten te hebben gevangen. Nu ze volwassen zijn dienen deze mannen maar voor een enkel nut: voortplanten. Ze zoeken actief naar vrouwtjes. De vrouwtjes scheiden een soort parfum uit via hun web en dat zorgt ervoor dat ze elkaar kunnen vinden. Vaak zitten vrouwtjes al in huis en komen de mannen alleen maar even langs."De spinnen zijn dus zichtbaarder, maar zijn het er ook meer? Nee, zegt Van Overdijk. "In het voorjaar zijn er veel meer spinnen, maar dat zijn allemaal baby's die net na de winter uit een ei komen. Deze spinnen gaan op zoek naar een eigen plekje en worden dan vaak opgegeten door vogels en andere roofdieren. Het is dus niet zo dat er nu meer zijn, maar degene die er zijn, zijn wel groter en vallen dus meer op."Over een paar weken, als het kouder wordt, kom je vanzelf weer minder spinnen tegen. "Er zijn dan geen insecten meer te vinden, dus een winterslaap is dan de beste optie." Maar ook als je ze niet ziet, zijn ze er vaak gewoon wel. "In elk huis zitten honderden spinnen", weet de spinnenexpert.Tot slot heeft Van Overdijk nog een geruststellende mededeling voor iedereen die bang is voor spinnen. "Soms vind je een spin in je wasbak of badkuip en dan denk je misschien dat hij uit het riool komt, maar dat is niet zo. Deze spinnen zijn op zoek naar water, ruiken dit en vallen in de badkuip. Het bad is echter zo glad dat ze er niet meer uit kunnen klimmen en dus blijven zitten."Ben jij doodsbang voor spinnen en wil je van die angst af? Stuur ons dan een mailtje , misschien kunnen we je helpen.