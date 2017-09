Zwerm grote wespen valt groep mensen aan in Eindhoven, vier gewonden naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Een zwerm hoornaars, dat zijn grote wespen, heeft maandagavond op de Kosmoslaan in Eindhoven een groep mensen aangevallen. Vier mensen zijn gewond geraakt. Ook de hond van de wandelaars is te grazen genomen. Het dier sloeg op de vlucht maar is later teruggevonden.

Direct na de aanval werd een van de wandelaars, een man, vermist. Hij was op de vlucht geslagen. Een politiehelikopter zocht een tijdje naar hem. Later bleek dat hij zich in het ziekenhuis had gemeld.



Een van de andere gewonden, een vrouw, moet nog in het ziekenhuis blijven. Zij was veelvuldig gestoken, op haar rug en in haar gezicht.



De aanval vond plaats in een park aan de rand van de stad in het stadsdeel Woensel. De omgeving werd afgezet. De gemeente heeft een bedrijf ingeschakeld om het wespennest te laten verwijderen.



Paardenwesp

Hoornaars, ook wel paardenwespen genoemd, zijn forse wespen die 3,5 centimeter groot kunnen worden. De steek is voor veel mensen gewoon vervelend en pijnlijk. Er ging ooit een fabel rond dat de steek van een hoornaar een paard zou kunnen doden, maar dat is niet waar.



