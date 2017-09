Waterruzie bijgelegd: ouders mogen hun mening geven op bijeenkomst

TILBURG - Boze ouders van leerlingen en het schoolbestuur van Don Sarto hebben een conflict over een verbod van zoetigheden opgelost. In de loop van de week wordt een bijeenkomst gehouden. Voorstanders, twijfelaars en tegenstanders mogen dan hun mening delen.

Kinderen op basisschool Don Sarto in Tilburg mogen alleen nog maar water drinken, zoetigheden zijn verboden. Het besluit van het schoolbestuur leverde boze reacties op van verontruste ouders.



De onvrede zit hem bij ouders vooral in het feit dat ze niet goed geïnformeerd zijn, het bestuur betreurt dat. Daarom wordt er een bijeenkomst gehouden, waar zowel voorstanders als tegenstanders hun mening kunnen delen. "Wij willen allemaal het beste voor onze kinderen. En ook al nemen wij de beslissing, willen we dat in goed overleg doen", meldt de school.



'Voorstander van gezondere school'

"Het is nooit mijn bedoeling geweest zoveel ophef te veroorzaken. Ik ben een absolute voorstander van een gezondere school", zegt Kevin Roovers tegenover Brabants Dagblad. Hij treedt op als woordvoerder namens enkele ouders.



"Het is niet zo dat zijn zoontje alleen zoetigheid mee naar school krijgt. "Hij krijgt ook gewoon brood mee. Het enige wat ik duidelijk wil maken is dat mijn zoontje niet van de ene op de andere dag enkel water kan drinken in alle drie de pauzes."



Communicatie

Volgens de boze ouders is de maatregel nooit goed gecommuniceerd. Er werd gezegd dat er naast drinkwater niets anders meer werd toegestaan. Nu blijkt dat het alleen om de kleine pauzes gaat, in de grote pauze mag er wel een sapje gedronken worden en zoetigheid gegeten worden. Nu dat duidelijk is klinkt er begrip en waardering bij de ouders.



Overigens zijn er niet alleen boze ouders. Er zijn ook voorstanders van de maatregel. Moeder Rowena geeft in de krant 'namens een grote groep ouders' aan dat het schoolproject al lange tijd bekend is. "Wij staan volledig achter het plan van het bestuur en zijn daarom zeer verontwaardigd en verbaasd over die paar boze ouders. Wij hebben hen de afgelopen maanden niet gehoord."