Honkballers van Twins zwaaien werper Yamashita uit met Japanse dag

OOSTERHOUT - De honkballers van Glaskoning Twins nemen zondag 10 september afscheid van hun Japanse werper Daisuke Yamashita. De Oosterhoutse hoofdklasser doet dat met een speciale Japanse dag.

Glaskoning Twins moeten nog twee 'doubles' spelen in de play offs om promotie/degradatie. Maar omdat de honkballers uit Oosterhout tot nu toe alle wedstrijden hebben gewonnen, is de ploeg al veilig en is ze ook volgend jaar weer actief in de hoofdklasse.



Japanse dag

Er is komende zondag dan ook alle tijd om afscheid te nemen van de Japanse werper Daisuke Yamashita, die het die dag met de Twins in Oosterhout opneemt tegen DSS uit Haarlem. De club doet dit met de organisatie van een speciale Japanse dag.



Japanse ambassadeur werpt eerste bal

Op deze dag zal de ambassadeur Inomata van Japan de eerste bal werpen. Hij doet dit onder toeziend oog van Wim van de Donk, commissaris van de Koning van Noord-Brabant.



Naast de wedstrijd zijn er volop activiteiten op sportpark Slotbossetoren in Oosterhout, is er een loterij en zijn er Japanse hapjes en bier verkrijgbaar.